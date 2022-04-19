عبد اللطيف وهبي

وهبي يتوعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من وضع شكايات ضد المنتخبين

2022-04-19 / 22:38
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هبة بريس _ الرباط

توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.

وقال وهبي اليوم في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.

وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام

و حسب وهبي “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخض، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم ”

وتابع وهبي أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات

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‫21 تعليقات

  1. مستوى هزيل في الفهم، هل الأموال المختلسة ليست من جيوب المواطن الذي يدفع الضرائب أو ليست من خيرات بلاده¡!!!!!!

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