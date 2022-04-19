“طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

نجلاء مزيان

تمهيدًا للدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (فيدادوك)، والمقرر تنظيمه ما بين 12 و17 يونيو 2022، تنظم جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري (ACEA)، جولة عروض متنقلة خلال الفترة الممتدة بين 19 و29 أبريل 2022، وهي جولة ستزور 13 جماعة ترابية واقعة في جهة سوس-ماسة، ويتعلق الأمر بجماعات: سيدي بوسحاب، أمسكرود، تارودانت، اساضس، إيمولاس، أولاد عيسى، تافنكولت، تافراو ت، آيت عبد الله، طاطا، أقا إيغان، أكادير ملول وزغموزان.

يتم تنظيم كل عرض من عروض هذه الجولة، بالشراكة مع جمعية إحدى الجمعيات المحلية، وستقام غالبية العروض في دار الطالبة ودار الطالب، التي تستقبل الفتيات و/أو الفتيان المتمدرسين والمنحدرين من البوادي. وهي فرصة للقاء والتواصل مع جمهور، مكون أساسا، من الشباب والنساء.

و تتألف برمجة هذه الجولة من 5 أشرطة وثائقية و3 أشرطة روائية وشريطين قصيرين، ولكل هذه الإنتاجات حكاية مميزة مع المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير:

“أمهات” لمخرجته مريم بكير (استفادت، سنة 2012، من إقامة الكتابة الإفريقية التي ينظمها المهرجان سنويا)؛

“نساء معلقات” لمخرجته مريم عدو (استفادت، سنة 2015، من إقامة الكتابة الإفريقية التي ينظمها المهرجان سنويا)؛

“دار الطالبة” لمخرجه إدوارد ميلز عفيف (المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير خلال دورة سنة 2020، التي أقيمت عبر الأنترنيت)؛

“تربات نْ واضو” (بنت الريح)، لمخرجته لطيفة أحرار (المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير خلال دورة سنة 2019-جائزة الشريط القصير)؛

“كلاب” لمخرجته حليمة الورديغي (المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير خلال دورة سنة 2020 التي أقيمت عبر الأنترنيت-جائزة الشريط القصير).

بعد سنتين من تعليق أنشطة العرض والوساطة الثقافية المميزة بطابع القرب، يعود فريق المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (فيدادوك) مجددا إلى مساره الطبيعي والمساهمة في إعادة إنشاء ذلك الرابط الذي لا يمكن الاستغناء عنه بين المتفرجين والمبدعين، باعتبار أن كل عرض سيكون فرصة للاجتماع والحوار مع المخرج أو بطل أحد الأشرطة المختارة للعرض.

و تنطلق هذه الجولة يوم الثلاثاء 19 أبريل بعرض “دار طالبة”، للمخرج إدوارد ميلز عفيف، في نفس الأماكن التي تم فيها تصوير الشريط؛ أي في دار الطالبة بجماعة أمسكرود، والتي تديرها السيدة فاطمة الزهراء الحاجي.

وستكون مناسبة اللقاء هذه مؤثرة، حيث سيتم خلالها لم الشمل بين الفضاء ومرتاديه من جهة، وبين المخرج من جهة أخرى، والذي التقى بالطالبات والطاقم الإداري لأول مرة، سنة 2016، في إطار جولة العروض المتنقلة التي تزامن انعقادها مع الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير.

يتم دعم برنامج “طريق السينما” الذي تنظمه جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري (ACEA)، من قبل برنامج شمال إفريقيا الثقافي التابع للصندوق العربي للثقافة والفنون، وبتمويل من مكتب التعاون السويسري. يتم تنظيم جولة 2022 بشراكة مع ولاية جهة سوس-ماسة والمديرية الجهوية للتعاون الوطني، وبدعم من مهرجان “Movies that Matter”، مؤسسة هبة والمعهد الفرنسي بالمغرب.



ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0