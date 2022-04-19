ترودو: كندا تعتزم تزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة

هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن كندا تعتزم إرسال مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل عمليات التسليم هذه في الأيام المقبلة، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

. وقال ترودو للصحفيين: “كندا سترسل مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة”، مضيفا أن عمليات التسليم هذه ستتم بناء على طلب الجانب الأوكراني.

وكانت سلطات كندا قد أعلنت، أمس الاثنين، السماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة.

من جهة ثانية، أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات على 22 من المسؤولين الرفيعي المستوى في وزارة الدفاع البيلاروسية، بسبب “دعم مينسك العملية العسكرية في أوكرانيا”. وقالت الخارجية الكندية، في بيان، يوم الخميس، إن “هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيودا على 22 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البيلاروسية الذين أيدوا الهجوم، لا سيما من خلال السماح لبلدهم بالعمل كنقطة انطلاق للغزو الروسي”.

وكانت كندا قد فرضت عقوبات على 33 شركة دفاع روسية، في 11 أبريل/نيسان، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وجاء في بيان الخارجية الكندية: “أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة… تتضمن إجراءات جديدة تفرض قيودا على 33 شركة في قطاع الدفاع الروسي

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