مراد العشابي يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد الخلفي

نجلاء مزيان _ هبة بريس

طمأن الإعلامي المغربي مراد العشابي متابعيه بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحية للفنان القدير محمد الخلفي دون الكشف عن نوع المرض.

و نشر العشابي عبر حائطه الفايسبوكي صورة تجمعه بالفنان المغربي معلقا عليها :”لمن يسأل عن حالة محمد الخلفي..أجرى عملية جراحية عاجلة كللت بالنجاح والحمد لله”.

و كشف العشابي أن الخلفي يستعد لمغادرة المستشفى قائلا :”يستعد لمغادرة المستشفى ومعنوياته مرتفعة..وكل مايروج من غير ذلك فلا أساس له من الصحة، بالشفاء العاجل”.

و الجدير بالذكر أن الفنان محمد الخلفي، أجرى ليلة أمس الاثنين، عملية جراحية مستعجلة بسبب أزمة صحية مفاجئة .

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