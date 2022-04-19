ناصر بوريطة

المغرب والنرويج يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي

2022-04-19 / 21:15
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر تقنية المناظرة المرئية، مع نظيرته بمملكة النرويج، السيدة أنيكين هويتفيلدت.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا ، خلال هذه المباحثات، بتميز العلاقات بين المغرب والنرويج، وجددا تأكيد إرداتهما المشتركة تعزيز هذه العلاقات.

وجدد الطرفان، بالمناسبة، تأكيد التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال هذه المباحثات، أكدت السيدة هويتفيلدت مشاركتها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش)، المرتقب عقده بمراكش في 11 ماي المقبل، منوهة في هذا الصدد بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب بصفته شريكا وقطبا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وسجل الوزيران تطابق وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمنطقة الساحل وبالشرق الأوسط.

وخلص البلاغ الى أنه ،على المستوى متعدد الأطراف، اتفق السيد بوريطة والسيدة هويتفيلدت على مواصلة التشاور داخل الهيئات الدولية، بشأن القضايا ذات الأولوية، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة.

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