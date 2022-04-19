شولتز: لا يجوز السماح بانتصار روسيا في أوكرانيا
هبة بريس _ وكالات
صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه “لا يجوز” السماح بانتصار الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: “نحن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو نتفق في الرأي بأن روسيا لا يجوز أن تحقق انتصارا في هذه الحرب”.
وتوجه شولتز إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدعوة إلى “وقف قصف المدن الأوكرانية، والسماح بإعلان هدنة فورا وسحب الجنود”.
وأكد أن الدول الغربية ستواصل تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، مضيفا أن “لدينا مبادئ واضحة، اتفق عليها الجميع، وهي تتلخص في أن أوكرانيا ستستمر بالحصول على دعمنا وستحظى بتضامننا”.
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19 تعليقات
نهاية العالم الجديد الذي كانت تريد أوربا وأمريكا صنعه لكن بوتن هذم لهم صنعهم فوق رؤوسهم وأما اليورانيوم فهو شي للتخويف العالم وسرقة ثرواته .لا غير..
الحرب الدائرة الان تم التخطيط لها عشرات السنين وتحليلها في هذا الوقت لايرجى منه فائدة لقد خطى بوتين 3خطوات الى الامام حينما قال لن نعتمد على الغاز مستقبلا وسنتجه الى الشرق وافريقيا.
الهدف من الحرب هو تقليم أظافر أوكرانيا لأن هذه الأخيرة كانت قاب قوسين أو أدنى من إنضمامها إلى حلف الناتو لذلك فإن روسيا لن تسمح بتكديس الأسلحة النووية ف الدول التى كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق وباي ثمن حتى ولو استعملت الأسلحة النووية.
جاء زمن تصفية الحسابات بين كبار القوم بعد مرارة استضعافهم وقهرهم للصغار . انه صراع القوى العالمية..
لا يجب أن تبقى دول ما يسمى بالعالم الثالث هي الأفواه التي تأكل بها أمريكا وشركاؤها وحلفاؤها الأشواك فيحصدون المنافع وتبقى الآلام والجراح للشعوب الفقيرة…
روسيا تعيد تشكيل العالم و تحارب فلسفة القطب الواحد المتمثل في امريكا و حلفاءها وستجعله متعدد الاقطاب رغم كل ما سيلحق بها وما سوف تعانيه من ضرر وفي الاخير ستنتصر في هذه الحرب..
روسيا لن ترضى بالهزيمة تكسب أو يخسر الجميع.ربما يكون النووي هو الانتحار للجميع..
روسيا العالمية عجزت عن قتال وهزم اصغر دولة بالعالم سبحان الله ..
من يقول ان بوتين دخل الحرب ليخسرها فهو واهم بوتين سيغير اشياء كثيرة ومنها الهيمنة الامريكية على العالم وكذلك سياسية القطب الواحد والحلف الواحد طبعا بمساعدة الصين التي ستحذوا حذو روسيا في قضية تايوان وكذلك كوريا الشماليةو جرحها القديم في كوريا الجنوبية واستعمال السلاح النووي احتمال قائم وحقيقي لاثبات وجود لانهم اما الوجود او العدم..
روسيا من حقها تحمي أمنها القومي وتحافظ على اراضيها من التوسع الناتو..
على الشعب الاوكراني ان يعلم بأنه هو الخاسر الاكبر اما حكامه الذين ينادون بالوطنية والدفاع عن الوطن هم اول من هرب ..
الروس سيعود بقوة كبيرة وسوف ينشر رؤوس نووية بجانب امريكا لكي يقهررها ويكبلها في عقر دارها وكذلك سوف ينشر رؤوس نووية في افريقيا ويحاسر كل اوروبا بالسلاح النووي وبذلك سوف يتزعم العالم..
اوكرانيا ارض الاتحاد السوفيتي والاعمار عليها عليها الرجوع الى ما كانت عليه سابقا وان تقبل بالمقاولات والسرور الروسية لانهاء الحرب واعادت الشعب الى ارضه..
اتوقع روسيا وقعت في مستنقع كبير وليهاذا يهدد بحرب نووية في سبيل تسوية الازمة بأسرع وقت..
حسبنا الله ونعم الوكيل في بوتين قاتل الاطفال والعجزة وشرد الملايين من المواطنين..
الحكام والملوك والرؤساء يتآمرون علي بعضهم البعض والشعب يكون هو الضحية ..
حكام الغرب وليس العرب لأن الحكام ينهبون خيرات شعوبهم ثم يقدمونها كمقابل لبقاءهم في كرسي السلطة وتسكت عليهم الدول الإمبريالية.
عندما تتحرر الشعوب العربية من الاستبداد ستنتهي التبعية في كل المجالات..
مسرحيات لم ولن تنتهي حتى بعد..
روسيا قوة صاعدة عالمية .