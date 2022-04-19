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شولتز: لا يجوز السماح بانتصار روسيا في أوكرانيا

2022-04-19 / 21:04
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هبة بريس _ وكالات

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه “لا يجوز” السماح بانتصار الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: “نحن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو نتفق في الرأي بأن روسيا لا يجوز أن تحقق انتصارا في هذه الحرب”.

وتوجه شولتز إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدعوة إلى “وقف قصف المدن الأوكرانية، والسماح بإعلان هدنة فورا وسحب الجنود”.

وأكد أن الدول الغربية ستواصل تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، مضيفا أن “لدينا مبادئ واضحة، اتفق عليها الجميع، وهي تتلخص في أن أوكرانيا ستستمر بالحصول على دعمنا وستحظى بتضامننا”.

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