وجدة .. إيقاف أربعيني متورط في قتل شقيقه وإصابه والده بجروح

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، زوال اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض شقيقه للضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض شقيقه الضحية البالغ من العمر 38 سنة لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض داخل منزل الأسرة، بسبب خلاف عرضي، مما تسبب في وفاته وإصابة والده بجرح على مستوى الوجه بعدما حاول التدخل لفض الشجار.

الأبحاث والمعاينات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، أما الأب المصاب فقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية

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