مخالفات السير تنعش خزينة الدولة بأزيد من 6 ملايين درهم

هبة بريس _ الرباط

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 2006 آخرون بجروح، إصابات 62 منهم بليغة، في 1430 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 أبريل 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و942 مخالفة، وإنجاز 7137 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و805 غرامات صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و156 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4492 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7137 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 163 مركبة

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