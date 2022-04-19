أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في حالة خطيرة

وجدة .. أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في حالة خطيرة

2022-04-19 / 20:12
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هبة بريس _ وجدة

اهتزت ساكنة الحي الحسني(كولوش) بمدينة وجدة، بعد زوال اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب فيما أصيب الوالد بجروح وصفت بالخطيرة.

وحسب معلومات استقاها موقع هبة بريس من عين المكان، فالجاني أقدم على قتل شقيقه بسبب سوء تفاهم وقع بينهما بواسطة السلاح الأبيض بعد توجيه له عدة طعنات، كما حاول قتل والده وصفت بالخطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت الى مسرح الجريمة عناصر الشرطة التقنية وعناصر الامن والوقاية المدنية، التي باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب وداوعي ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي خلقت حالة من الاستياء والتدمر في قلوب الساكنة والعائلة فيما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات

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