البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتابع “التهديدات” الروسية النووية، “ولا نرى أي سبب لتغيير تموضعنا النووي”، مؤكدا على استمرار العمل على تأمين احتياجات الأوكرانيين من الأسلحة وقطع غيارها.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن الحلفاء “مستمرون في تسليم الذخائر والأسلحة الخفيفة وهي مساهمة مهمة”.

وكشف عن “تجهيز 18 مدفعا لنقلها إلى أوكرانيا”، إضافة إلى ولدى الأوكرانيين الآن أسلحة أكثر مما كان قبل أسبوعين”.

وقال كيربي “أرسلنا إلى أوكرانيا ما قيمته 3 مليارات دولار من الأسلحة وغالبيتها لا تحتاج إلى تدريب على استخدامها”.

وأضاف أن ” لا مؤشرات لدينا على استهداف شحنات الأسلحة الأميركية أو الأوروبية المرسلة إلى أوكرانيا”.

كما لا تتوفر لدى البنتاغون معلومات حول عدد المقاتلين الأجابن في أوكرانيا، وفق كيربي.

كما أشار كيربي إلى أن البنتاغون يعمل “ضمن منظومة متكاملة لجمع أدلة ومعلومات لدعم التقارير بشأن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا”.

وكانت البيت الأبيض أكد، الثلاثاء، أن قادة الناتو ومجموعة السبع ناقشوا “تنسيق الجهود لفرض كلفة باهضة على روسيا ومحاسبتها”.

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