قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2023 تضع المغرب في المجموعة الحادية عشرة

هبة بريس _ رياضة

أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الحادية عشرة .

وتضم المجموعة كلا من المغرب وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا

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