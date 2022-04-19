قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2023 تضع المغرب في المجموعة الحادية عشرة
هبة بريس _ رياضة
أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الحادية عشرة .
وتضم المجموعة كلا من المغرب وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
5 تعليقات
لا نريد كرة القدم
الميزانية التي تصرف على مرة القدم يجب تخصيصها لمجالات اخرى
الكورة منافعة فوالو شوفو شي حاجة مفيدة
انها من بين قواعد المبني عبر العالم. مفروض علينا وعلى جميع الدول ايها المعلقين لا مفر منها.
النقود التي تصرف على الكرة حبذا لو تصرف لمحاربة غلاء المحروقات ومواد المعيشة. وصرفها في بناء المستشفيات و. و. و. والشكوى لله الواحد القهار.