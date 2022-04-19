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مصر.. 12 قرارا بحجب مواقع إلكترونية وقنوات على “يوتيوب

2022-04-19 / 18:44
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هبة بريس _ وكالات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر 12 قراراً بغلق وحجب بعض المواقع الإلكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكترونى.

وأوضح المجلس أن تلك القرارات اتخذت بسبب “مخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى أو الصحفى، وعدم الترخيص وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وذكر المجلس، فى بيان له الثلاثاء، نشرته الوكالة الرسمية المصرية أن أسباب الحجب والمنع تعددت من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

كما أشار أيضا أنه يتعلق كذلك بتأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية، تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقاً لقانون صدر عام 2018

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