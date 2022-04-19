اختفاء أزيد من 50 شاباً هاجروا سرا لجزر الكناري أمام صدمة عائلاتهم

هبة بريس- ادريس بيگلم

كشفت أسر مغربية عن واقعة اختفاء مجموعة من الشباب منذ نهاية مارس الماضي، والذين كانوا بصدد القيام برحلة هجرة سرية نحو جزر الكناري انطلاقا من سواحل مدينة العيون.

وأفاد بعض أفراد عائلات المختفين في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن ما يفوق 52 شابا قد غادروا شواطئ العيون باتجاه جزر الكناري، منذ 27 من مارس الماضي، دون أن يتلقوا عنهم أية معلومات تفيد وصولهم إلى وجهتهم أو عودتهم إلى المغرب.

وأضاف ذات المتحدثين للجريدة، أنه تم العثور على جثة شابين لفضهما البحر قبالة سواحل العيون، كانا برفقة المجموعة التي غادرت في نفس اليوم، غير أن أخبار البقية انقطعت منذ ذلك الحين رغم مرور عشرين يوما عن الواقعة.

وطالبت العائلات السلطات المحلية بمدينة العيون، فتح تحقيق حول مصير أبنائهم الذين انقطعت أخبارهم منذ عشرين يوما، ومنذ أن أخبروهم بنية الهجرة نحو جزر الكناري ليلة 27 من مارس الماضي، دون أن يتجدد الإتصال بهم منذ ذلك الحين.

وتخشى العائلات من سيناريو غرق المهاجرين في عرض البحر، أثناء محاولتهم الوصول إلى لاس بالماس، كما حدث للشابين الذين وجدت جثثهما بالقرب من شواطئ العيون

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1