مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “خطيرة

هبة بريس _ وكالات

حذر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “صعبة وخطيرة”، مشيرا إلى أن العمل جار مع الأطراف كافة حتى لا تصل إلى مرحلة “الانفجار”.

وقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، للصحفي

ين في مدينة رام الله، إن الاتحاد يتابع ما يجري في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها وكذلك في القدس الشرقية خاصة المسجد الأقصى، مضيفا أن إسرائيل مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات القائمة والمحافظة على الوضع القائم في داخل المسجد الأقصى وضمان حرية العبادة في شهر رمضان.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على تواصل دائم مع الأطراف كافة، السلطة الفلسطينية والأردن والحكومة الإسرائيلية، لضمان التهدئة والابتعاد عن أي استفزازات تسهم في تصعيد التوتر الميداني، مؤكدا على ضرورة إحداث تهدئة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية لضمان سير شهر رمضان المبارك الذي يحمل خصوصية كونه يتزامن مع أعياد الطوائف المسيحية واليهودية.

من جهته قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) الفريق جبريل الرجوب، إن الشعب الفلسطيني يتعرض “لحرب شاملة برعاية رسمية” من الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، بحسب وكالة “شنخوا” الصينية.

وذكر الرجوب في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن حكومة بينيت “أكثر الحكومات عنصرية في تاريخ الصراع وهي تمارس الإرهاب بشكل مباشر أو توفر له الغطاء في محاولة لإنهاء الحالة الفلسطينية بأبعادها السياسية والبشرية والدينية والإنسانية”.

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