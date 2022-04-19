” ميكانيكي” يشتكي ضياع حقوقه المادية لدى” الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيك”

هبة بريس _ خريبكة

رفع ( ع س .) شكاية الى مدير الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيك في موضوع اطلق عليه اسم ” استرداد حقوق مالية ”

وقال المشتكي وهو ميكانيكي عام بخريبكة إنه وضع ملف فواتير بتاريخ 24\01\2022 ليتم ارجاعه بتاريخ 14\03\2022 مع الموافقة بالتمديد لإصلاح خطأ .

واضاف (ع س ) انه بعد تصحيح حساب تلك الفواتير تم ارسالها بتاريخ 21\03\2022 غير انه للأسف تفاجأ بمراسلة للشركة اعلاه تخبره بأن الملف تم إلغاءه بالكامل بتبرير أنه خارج اجل تاريخ 28\02\2022 دون الأخد بعين الإعتبار مراسلاتكم السابقة

وقال الميكانيكي ان” الملبغ محدد في 84،817،50 وهو مبلغ لأتعاب سنة كاملة ورزق ابنائه ” قبل ان يضيف ” ولا يعقل أن يتم الإلغاء بهذه الطريقة المفاجئة وغير الإنسانية والتي لم تأخد بعين الاعتبار مدة تعاملي معكم والتي تفوق 22 سنة اذ لم يسجل خلالها أي خطإ أو تهاون أو تقصير في العمل ”

وفي ختام شكايته قال الأخير ” المرجو إعادة النظر في ملفي الموضوع أول مرة داخل الأجل المحدد وهو 24/1/2022 حتى لا تضيع حقوقي هباء ”

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