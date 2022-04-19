الصورة من الأرشيف

” ميكانيكي” يشتكي ضياع حقوقه المادية لدى” الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيك”

2022-04-19 / 17:57
0
هبة بريس _ خريبكة

رفع ( ع س .) شكاية الى مدير الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيك في موضوع اطلق عليه اسم ” استرداد حقوق مالية ”

وقال المشتكي وهو ميكانيكي عام بخريبكة إنه وضع ملف فواتير بتاريخ 24\01\2022 ليتم ارجاعه بتاريخ 14\03\2022 مع الموافقة بالتمديد لإصلاح خطأ .

واضاف (ع س ) انه بعد تصحيح حساب تلك الفواتير تم ارسالها بتاريخ 21\03\2022 غير انه للأسف تفاجأ بمراسلة للشركة اعلاه تخبره بأن الملف تم إلغاءه بالكامل بتبرير أنه خارج اجل تاريخ 28\02\2022 دون الأخد بعين الإعتبار مراسلاتكم السابقة

وقال الميكانيكي ان” الملبغ محدد في 84،817،50 وهو مبلغ لأتعاب سنة كاملة ورزق ابنائه ” قبل ان يضيف ” ولا يعقل أن يتم الإلغاء بهذه الطريقة المفاجئة وغير الإنسانية والتي لم تأخد بعين الاعتبار مدة تعاملي معكم والتي تفوق 22 سنة اذ لم يسجل خلالها أي خطإ أو تهاون أو تقصير في العمل ”

وفي ختام شكايته قال الأخير ” المرجو إعادة النظر في ملفي الموضوع أول مرة داخل الأجل المحدد وهو 24/1/2022 حتى لا تضيع حقوقي هباء ”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختفاء أزيد من 50 شاباً هاجروا سرا لجزر الكناري أمام صدمة عائلاتهم

اختفاء أزيد من 50 شاباً هاجروا سرا لجزر الكناري…

2022-04-19 / 18:33
Photo of الناظور.. توقيف 6 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر المسالك البحرية

الناظور.. توقيف 6 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة غير…

2022-04-19 / 17:15
Photo of تسجيل 56 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 56 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-19 / 16:11
Photo of للمرة الخامسة على التوالي.. مجازر البيضاء تحصل على شهادة الجودة

للمرة الخامسة على التوالي.. مجازر البيضاء تحصل على شهادة…

2022-04-19 / 15:50
Photo of الارتشاء وتزوير النقط.. هذا ما قرره قاضي التحقيق باستئنافية سطات في حق المعتقلين

الارتشاء وتزوير النقط.. هذا ما قرره قاضي التحقيق باستئنافية…

2022-04-19 / 15:26
Photo of أكادير : فريق العدالة يصدر بيان شديد اللهجة من تصريحات نائب الرئيس

أكادير : فريق العدالة يصدر بيان شديد اللهجة من…

2022-04-19 / 15:03
Photo of وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”

وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل…

2022-04-19 / 14:01
Photo of البيضاء : توقف خدمات الولادة والجراحة بمستشفى محمد الخامس يثير ضجة حقوقية

البيضاء : توقف خدمات الولادة والجراحة بمستشفى محمد الخامس…

2022-04-19 / 13:47
Photo of حتى 18 أبريل.. معدل ملء سدود جهة مراكش آسفي بلغ 53,88 %

حتى 18 أبريل.. معدل ملء سدود جهة مراكش آسفي…

2022-04-19 / 09:44
Photo of بنسعيد يعطي انطلاقة “شهر التراث”

بنسعيد يعطي انطلاقة “شهر التراث”

2022-04-19 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق