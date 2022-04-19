مجلس الأمن يعقد جلسةً خاصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين 20 أبريل الجاري، جلسة حول ملف الصحراء المغربية، في ظل سياقات دولية ايجابية تخدم الموقف المغربي .

وستشهد جلسة مجلس الأمن، تقديم المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإحاطة حول الجولة الإقليمية التي قام بها مطلع السنة الجارية إلى المنطقة ولقاءاته مع المعنيين بالنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالجزائر وموريتانيا والمغرب.

وتأتي إحاطة المبعوث الأممي في مرحلة انجازات دبلوماسية مغربية كبيرة ، وفي سياق مواقف دولية داعمة للحل المغربي بداية بألمانيا ،وصولا الى اسبانيا التي عبرت عن موقف تاريخي بوصفها لمبادرة الحكم الذاتي بأنه الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وسينقل المبعوث الأممي في الاحاطة المرتقب تقديمها غدا الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمن اولي ، عدد من القضايا الخطيرة التي تشهدها مخيمات تندوف من بينها مسألة تجنيد الأطفال والاحتجاجات التي أصبحت تقض مضجع قيادة الرابوني التي تنهج أسلوب القمع والتهريب في حق المحتجزين الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي .

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