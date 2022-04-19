الصورة تعبيرية

تسجيل 56 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-19 / 16:11
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى 1.164.467 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات مستقر في 16064 حالة، بعد تسجيل صفر حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 63 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1.147.803.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختفاء أزيد من 50 شاباً هاجروا سرا لجزر الكناري أمام صدمة عائلاتهم

اختفاء أزيد من 50 شاباً هاجروا سرا لجزر الكناري…

2022-04-19 / 18:33
Photo of ” ميكانيكي” يشتكي ضياع حقوقه المادية لدى” الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيك”

” ميكانيكي” يشتكي ضياع حقوقه المادية لدى” الشركة الوطنية…

2022-04-19 / 17:57
Photo of الناظور.. توقيف 6 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر المسالك البحرية

الناظور.. توقيف 6 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة غير…

2022-04-19 / 17:15
Photo of للمرة الخامسة على التوالي.. مجازر البيضاء تحصل على شهادة الجودة

للمرة الخامسة على التوالي.. مجازر البيضاء تحصل على شهادة…

2022-04-19 / 15:50
Photo of الارتشاء وتزوير النقط.. هذا ما قرره قاضي التحقيق باستئنافية سطات في حق المعتقلين

الارتشاء وتزوير النقط.. هذا ما قرره قاضي التحقيق باستئنافية…

2022-04-19 / 15:26
Photo of أكادير : فريق العدالة يصدر بيان شديد اللهجة من تصريحات نائب الرئيس

أكادير : فريق العدالة يصدر بيان شديد اللهجة من…

2022-04-19 / 15:03
Photo of وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”

وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل…

2022-04-19 / 14:01
Photo of البيضاء : توقف خدمات الولادة والجراحة بمستشفى محمد الخامس يثير ضجة حقوقية

البيضاء : توقف خدمات الولادة والجراحة بمستشفى محمد الخامس…

2022-04-19 / 13:47
Photo of حتى 18 أبريل.. معدل ملء سدود جهة مراكش آسفي بلغ 53,88 %

حتى 18 أبريل.. معدل ملء سدود جهة مراكش آسفي…

2022-04-19 / 09:44
Photo of بنسعيد يعطي انطلاقة “شهر التراث”

بنسعيد يعطي انطلاقة “شهر التراث”

2022-04-19 / 09:15

تعليق واحد

  1. أؤكد للعموم أن المعلومة المتعلقة بعدد الأموات خاطءة ومغلوطة.
    فقد توفي ليلة البارحة بمرض كورونا صديق لي برتبة عقيد بإحدى مصحات الرباط ودفن بعد صلاة عصر اليوم بمدينة ولماس.
    المرجو تصحيح المعلومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق