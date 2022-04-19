تسجيل 56 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى 1.164.467 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات مستقر في 16064 حالة، بعد تسجيل صفر حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 63 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1.147.803.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5