مي عز الدين تعرب عن انبهارها بالمطبخ و الزي المغربي

2022-04-19 / 16:23
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نجلاء مزيان

أعربت النجمة المصرية مي عز الدين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -أعربت- عن إعجابها الكبير بالأكل المغربي و كذا الأغاني و اللباس …

و نشرت الفنانة المصرية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي:” اكتشفت مؤخرا إن طول عمري بحب حاجات كثير مغربي من أكل والأغاني ولبس ذوقكم حلو أوي يا شعب المغرب”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية تطل على جمهورها برمضان عبر مسلسل جزيرة غمام”، و هو بطولة كل من طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولي وعبد العزيز مخيون و نجوم آخرون..

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