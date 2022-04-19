للمرة الخامسة على التوالي.. مجازر البيضاء تحصل على شهادة الجودة

هبة بريس

حصلت مجازر الدار البيضاء على شهادتي الجودة ISO 22000 v2018 و ISO 9001 v2015 للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بفضل اعتمادها على نهج تدبيري قائم على الجودة.

وذكرت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، في بلاغ لها، أن مجازر الدار البيضاء نجحت في تجديد حصولها على هاتين الشهادتين، لتكون بذلك أول مرفق اقتصادي عمومي حائز على تتويج مزدوج حول الجودة.

وحسب البلاغ، فقد ظفرت مجازر الدار البيضاء بهذا التتويج مؤكدة بذلك على حرص شديد على التقيد بشروط الإنتاج المستدام واحترام تام لمعايير الجودة والسلامة.

ويبرهن هذا التتويج المزدوج على دينامية تدبير مبنية على الجودة والتي كرستها شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات منذ توليها تدبير المجازر معتمدة في ذلك على نظام مندمج لتدبير الجودة منذ سنة 2015 يدخل في إطار برنامج شامل قائم على نجاعة الأداء وموجه نحو شروط السلامة الصحية لفائدة المستهلك واحترام متطلبات كافة المتدخلين.

وأشار البلاغ إلى أن مجازر الدار البيضاء تعرف تعزيزا متواصلا لمنظومة الجودة مع الحرص على مدى تطابقها مع المعايير والمتقضيات المنصوص عليها.

وتغطي ISO 22000 نسخة 2018 وشهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015، مختلف أنشطة المجازر من الذبح إلى التقطيع، حيث تتوفر المجازر على قاعة تقطيع موجهة للمهنيين تقدم خدمات تحترم معايير الجودة والسلامة الغذائية.

ويتم توفير اللحوم المنتجة داخل مجازر الدار البيضاء وفق شروط دقيقة للسلامة الصحية والغذائية تستجيب لتطلعات المرتفقين.

وتحمل اللحوم الصادرة عن مجازر الدار البيضاء ختم المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، والذي يؤكد على احترام اللحوم لشروط الجودة ومطابقتها مع معايير السلامة.

وبالنسبة للمرتفقين، فيشكل حصول مجازر الدار البيضاء على شهادات الجودة والمحافظة عليها سنويا بالإضافة إلى الحصول على علامة “حلال” فرصة استثمارية على المستوى الوطني والدولي.

وتم إحداث شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” سنة 2014، بمبادرة من الجماعات الترابية للدار البيضاء، والتي تتولى مهمة تدبير ومراكبة وتتبع وتقييم خدمات موجهة للمواطن محليا من خلال المشاريع الموكلة إليها.

تنتظم الشركة في وحدات عمل وتتولى على سبيل المثال إدارة وتدبير مجازر الدار البيضاء وسوق الجملة للفواكه والخضر، وأيضا مشروع التحول الرقمي لمدينة الدار البيضاء والشرطة الإدارية الجماعية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمجازر الدار البيضاء 000 45 طن في السنة من اللحوم، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للإسطبلات 900 رأس من البقر و000 5 رأس من الغنم.

تتوفر المجازر على سلسلتين لذبح الأبقار بنسبة 50 رأس/الساعة /للسلسلة الواحدة ، علاوة على سلسلتين لذبح الأغنام بنسبة 300 رأس/الساعة /للسلسلة الواحدة .

وتتوفر أيضا على قاعات لتخزين اللحوم بطاقة استيعابية 1400 سقيطة بقر و5000 سقيطة غنم .

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