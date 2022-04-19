أكادير : فريق العدالة يصدر بيان شديد اللهجة من تصريحات نائب الرئيس

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

لازالت تداعيات التصريح الذي أدلى به نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ” بودرقة” في لقاء سابق تلقي بظلالها على المشهد الحزبي بمدينة الانبعاث ، بعد أن أشار أن أكادير تعرضت لزلزالين اولهما دام 12 ثانية ودمر المدينة والثاني بحسب تعبيره دام 12 سنة، في إشارة ضمنية لتمثيلية أحزاب أخرى سيرت شؤون المدينة لولايتين( الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية) .

فبعد استنكار حزب الاتحاد الاشتراكي لهذا التصريح، عبر رد قامت به عضوة بالمجلس تنتمي لحزب الوردة، على تصريحات نائب الرئيس وما اعقبها من إجتماع للاعضاء حول الموضوع، دون أن تصل ردة الفعل الى بيان إستنكاري موجه للعموم، بسبب وجود ” إطفائيين” داخل الفريق الاشتراكي.

فريق العدالة والتنمية، وبعد تشاور بين مكوناته بالكتابة الإقليمية او فريقه بالمجلس الجماعي لأكادير، خرج ببيان شديد اللهجة تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، أكدوا من خلاله عن استنكارهم الشديد من تصريحات غير مسؤولة لنائب رئيس المجلس الجماعي وبعيد عن اخلاقيات التشاور الايجابي، معتبرين أن التصريح كان مستفز ومخالف للصواب، مؤكدين على تشبتهم بتوضيح من صاحبه.

وعبر فريق العدالة والتنمية، عن افتخاره بتجاربه السابقة في تدبير المدينة لفترتين انتدابيتين ( 2009 .2015. و 2015 .2021) معتبرين أن التعاون مع حلفائهم وشركاء اخرين، مكن انجاز مجموعة من الاوراش، مؤكدين أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالتهيئة الحضرية انطلقت من سنة 2017 الى سنة 2020 حيت تم التوقيع عليها أمام انظار ملك البلاد بمدينة اكادير.

وأضاف فريق العدالة في بيانه الاستكاري، أنه لا يمكن لهذا الخطاب التبخيسي المتعالي أن يؤسس لعلاقة تعاون بناءة قوامها الاحترام المتبادل ومصلحة المدينة وتقدير جهود من سبقوا لتسيير شؤون المدينة.

ولم يفت فريق العدالة الإشارة في بيانه، الى التصريحات الإيجابية لعزيز أخنوش في لقاءات سابقة، بعد تعبيره عن تقديره واحترامه لكل مكونات المجلس الجماعي لأكادير، من أجل العمل سويا للاقلاع بالمدينة، غير أن لسان نائبه كان ” نشازا” كما عبر على ذلك بيان حزب المصباح .

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