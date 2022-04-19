وزير العدل: “جا وقت المحاسبة و باراكا من شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”

2022-04-19 / 14:59
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن زمن المراقبة و المحاسبة و العقاب قد حان، في عدد من المهن و الوظائف، القضائية و الإدارية.

وهبي و خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم أكد أن وقت العقاب قد حان، مضيفا: “باراكا من داكشي ديال شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”.

و أضاف وزير العدل: “لي دار شي حاجة خاصة يتحمل المسؤولية و يتحاسب، و لي خدا شي حاجة خاصو يتراقب و يتعاقب”، مضيفا: “الأمور وصلت اليوم لحد يجب الحسم فيه بحزم”.

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‫23 تعليقات

  1. خلاصة الكلام هو لابد من المغاربة أن يفهموا هذآ الكلام جيدا ويستوعبونه فكلام السيد وهبي وزير العدل على صواب حان الوقت للمحاسبة ومراجعة الأوراق من جديد….

  2. خير الكلام ما قل و دل ( مصائب قوم عند قوم فوائد هههههههههههه. والفاهم يفهم هههههههههههه.

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