وزير العدل: “جا وقت المحاسبة و باراكا من شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”
هبة بريس - الدار البيضاء
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن زمن المراقبة و المحاسبة و العقاب قد حان، في عدد من المهن و الوظائف، القضائية و الإدارية.
وهبي و خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم أكد أن وقت العقاب قد حان، مضيفا: “باراكا من داكشي ديال شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”.
و أضاف وزير العدل: “لي دار شي حاجة خاصة يتحمل المسؤولية و يتحاسب، و لي خدا شي حاجة خاصو يتراقب و يتعاقب”، مضيفا: “الأمور وصلت اليوم لحد يجب الحسم فيه بحزم”.
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كلام جميل و كلام معقول ،الكل مع تنزيله