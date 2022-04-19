وزير العدل: “جا وقت المحاسبة و باراكا من شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”

2022-04-19 / 14:59
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن زمن المراقبة و المحاسبة و العقاب قد حان، في عدد من المهن و الوظائف، القضائية و الإدارية.

وهبي و خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم أكد أن وقت العقاب قد حان، مضيفا: “باراكا من داكشي ديال شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”.

و أضاف وزير العدل: “لي دار شي حاجة خاصة يتحمل المسؤولية و يتحاسب، و لي خدا شي حاجة خاصو يتراقب و يتعاقب”، مضيفا: “الأمور وصلت اليوم لحد يجب الحسم فيه بحزم”.

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