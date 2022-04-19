ليلى غفران تكشف تعرضها لجلطة في المخ بسبب التراكمات

2022-04-19 / 14:21
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حلت النجمة المغربية ليلى غفران ضيفة على برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يبث عبر قناة MBC مصر.

و كشفت الفنانة المغربية خلال اللقاء، عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياتها الشخصية، أبرزها مرضها و إصابتها بجلطة في المخ.

و في هذا الصدد قالت غفران:”الوسط اتغير وبقى غريب عليا، وبعدين لما تكونى حاسة إنت فى غيبوبة وفيه حاجة حصلت وديتنى فى عالم تانى خالص وتصحي تلاقي نفسك بعدتى كتير”.

و أضافت :”أنا كنت فى غيبوبة مرضية وحصلي جلطة فى المخ سببت ليا شلل كامل، وفوقت من الغيبوبة كان ربنا بيقولى فوقي وكملي المشوار والحمد الله بدأت اشتغل وأعمل شوية حاجات”.

و واصلت حديثها قائلة :”الجلطة في المخ جت من أكتر من حاجة صعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات من جوايا وأنا من نوع الناس اللي مبعرفش أطلع اللي جوايا، ودايما أكتم وأسامح حصل تراكمات لدرجة إني مرة واحدة حصلي غيبوبة فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت لأني مبقيتش أقوم ولا أتحرك”.

و في اتجاه آخر، ردت الفنانة المغربية على سؤال المذيعة المتعلق بسبب نجاح زواج المغربيات ، كاشفة أنهن يستطعن التوفيق بين بيوتهن و أزواجهن و كذا عملهن و هذا راجع إلى التربية التي يتلقين منذ الصغر.

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