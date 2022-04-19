وهبي: “أكبر مشكل كاين في وزارة العدل هم الخبراء و سنعيد النظر فيهم”
هبة بريس - الدار البيضاء
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن هناك عددا من المشاكل التي وجدها بالقطاع منذ توليه الإشراف على شؤون حقيبة العدل بالمغرب، و من بين هاته المشاكل الخبراء القضائيون.
و قال وهبي خلال مداخلة له على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم: “أكبر مشكل كاين في وزارة العدل هم الخبراء القضائيون و خاص يتعاد النظر في وضعيتهم”.
و أضاف وزير العدل: “الخبراء طارحين واحد المشكل كبير، مشكل مؤسساتي و مشكل أخلاقي، و هاد المشكل يثيرني كثيرا كوزير للعدل و يستفزني بشكل كبير، لأن الخبير له تأثير مباشر على نتائج الحكم القضائي”.
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