وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هناك إشكالا كبيرا يواجهه نزلاء المؤسسات السجنية بعد استنفاذهم مدة العقوبات الحبسية السالبة للحرية و هي حرمانهم من ولوج سوق الشغل نظرا لأن المشغل عادة ما يطلب شهادة السوابق القضائية.
و في هذا الصدد، أوضح وهبي خلال مداخلة له بمجلس المستشارين أن وزارته تعكف على إيجاد صيغ لحل هذا المشكل الذي يساهم في حرمان النزلاء السابقين بالسجون من حق دستوري و هو الشغل.
و شدد وزير العدل أن هناك عددا من المساجين يتحصلون على ديبلومات و شواهد مهنية من داخل المؤسسات السجنية، و كذا سيرتهم تكون حسنة و متميزة بالفضاءات الحبسية، و مع ذلك يحرمون من العمل بعد نيلهم الحرية لأن شهادة السوابق تدينهم.
و ختم وهبي مداخلته بأنه لا يمكن للسجين أن يؤدي طيلة حياته ثمن غلطة ارتكبها في وقت ما و عوقب بسببها بالسجن لفترات قد تكون طويلة، حيث أن حالة عديد السجناء صلحت و تغيرت بعد دخولهم السجن و بالتالي يفترض من الوزارة أن تحفزهم بتعديل القوانين المعمول بها حاليا.
تعليق واحد
المحافظة على شهادة السوابق بصيغة (لا شى) هي الرادع الوحيد أمام كثير من المواطنين.
إذا ما تم شطب هذا الشرط في ولوج العمل ستكثر السوابق و الجرائم بدون حدود.