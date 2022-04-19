بنعلي: القدرات التخزينية للمواد البترولية تصل الى 1.5 مليون مكعب

2022-04-19 / 13:05
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هبة بريس - الرباط

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القدرات التخزينية للمواد البترولية السائلية في المغرب تصل الى 1.5 مليون مكعب.

وذكرت الوزيرة في كلمتها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذة القدرات التخزينية تنقسم الى “الغازوال مليون و165 الف متر مكعب تمثل 57 يوم من الاستهلاك، والفيول 39 يوم من الاستهلاك
ثم غاز البوتان الذي يمثل تقريبا 41 يوم من الاستهلاك”

وشددت بنعلي، على أن الوزارة تعمل على مواكبة المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لانجاز قدرة اجمالية إضافية للتخزين تصل الى أكثر من 98 الف متر مكعب باستثمار مالي يقدر ب3 مليار درهم في أفق 2023.

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تعليق واحد

  1. القدرات التخزينية للمواد البترولية تصل الى 1.5 مليون مكعب.
    أين هي الوحدة ( المتر،…)!!!!

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