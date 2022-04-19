مرة أخرى.. الاتحاد الجزائري يطلب من “فيفا” فحص شكواه حول مباراة الكاميرون

2022-04-19 / 12:15
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هبة بريس - وكالات

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه أرسل طلبا إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لفحص ملف الشكوى الخاص بمباراة الجزائر أمام الكاميرون التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وحسب البيان الذي نقله الموقع الإلكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد طلب اتحاد الكرة الجزائري من فيفا أن يفحص الشكوى بواسطة لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفا أن هذا الطلب مدعم بحقيقة أن ملف الشكوى المقدم يستند إلى الحجج والاعتبارات الفنية المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسة من قبل هيكل متخصص.

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‫2 تعليقات

  2. مساكين!!!!
    وهل كل من خفق في التأهل وخسر في الميدان ان يتقدم بشكاية ليتأهل على الأوراق ؟؟؟؟؟

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