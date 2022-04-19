نداء طلبة مغاربة ناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا لإتمام دراساتهم في إيطاليا

هبة بريس

خرج الطلبة المغاربة الناجون من الحرب الروسية على أوكرانيا، الذين فضلوا التوجه إلى إيطاليا لاستشراف آفاق جديدة لإتمام دراساتهم الجامعية، بمجموعة مقترحات خلال الاجتماع الذي جمعهم نهاية الأسبوع، داخل المركز الإسلامي لمدينة جنوى، بشكل حضوري، فيما شارك آخرون تعذر عليهم الحضور من مدن أخرى داخل إيطاليا عبر تطبيق (زووم ) .

طارق شيبي المسؤول النقابي داخل نقابة”كونفيفرو”ومدير الذراع التنفيذي لها في مدينة جنوى، والمستسار القانوني للشؤون الاجتماعية ، قال لهبة بريس، إن الاجتماع كان مثمرا، ووحد الطلبة المغاربة من شعب مختلفة منها الطب والصيدلة والهندسة المعمارية وتخصصات أخرى بمواسم دراسية متفاوتة، نسبة منهم تفصلهم شهرين فقط للتخرج ونيل شهادة تخرجهم، ملخصا أولوية مطالب الطلبة في إمكانية اعتراف الجامعات الإيطالية بمستوياتهم الدراسية، عبر مرحلة تقييمية تسمح لهم بالاندماج داخل المجتمع الإيطالي وارتقاء مستويات متقدمة للغة البلد المستضيف.

العضو النقابي أضاف، أن مكتب الأجانب في مدينة جنوى فتح إحصاء لجرد عدد الطلبة، داعيا لضرورة تكثل الطلبة للدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي، لإيجاد الحلول الممكنة، وتليين وجهة نظر الفاعل السياسي الإيطالي وجعله مرنا اتجاه مطالب الطلبة المغاربة، وتمكينهم من تسوية وضعهم القانوني، خاصة أن الحكومة الحالية ذات توجه رأسمالي يميني.

الطلبة المجتمتون، أوصوا كذلك، بضرورة الإسراع للحصول على شهادة الضيافة، وهو الأمر الذي تضع له الشرطة الإيطالية أولوية مواعيده للأوكرانيين، وتمطط باقي الطلبات من جنسيات أخرى لشهرين أوثلاثة، وتطالبهم بالعودة لبلدانهم” وهي مسألة غير قانونية دوليا، خاصة أن المغاربة الناجين من الحرب كانوا مقيمين للدراسة هناك، ولم يكونوا سياحا داخل أوكرانيا حينما اشتعلت نيران الحرب ونزلت صواريخها زخات زخات على المدن الأوكرانية وجعلتها أثرا بعد عين، لكن يبقى الضعط المستمر كفيلا بإمكانية فتح باب قانوني جديد ينير دروب طريقهم ويعيد رسم معالم مستقبل بأفق جديد.

تبقى الإشارة أن المجتمعين ركزوا أن أهم نقطة جعلتهم يختارون المكوث داخل إيطاليا ، هي ضبابية المصير داخل الجامعات المغربية، خاصة في ظل الهجمة القاسية التي تعرضوا لها حسب تعبيرهم، من طرف نظرائهم من الطلبة الدارسين في المغرب مباشرة بعد خروجهم ناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا.

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