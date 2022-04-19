مع اقتراب عطلة العيد.. حجوزات الطيران ترتفع و أسعار التذاكر تتضاعف

2022-04-19 / 12:39
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هبة بريس - الدار البيضاء

انتعاشة ملحوظة سجلتها شركات الطيران العاملة في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة بعد عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، حيث و منذ إعادة فتح مطارات المملكة في وجه المسافرين حتى عادت الحياة و الروح لحركة التنقل و لمختلف الشركات العاملة في القطاع.

و مع اقتراب عيد الفطر، ارتفعت حجوزات الطيران بشكل كبير وفق عدد من مهنيي القطاع حيث دأب مغاربة الخارج على تزجية هاته المناسبة التي لها أهمية روحية كبيرة عند المغاربة في حضن الوطن وسط لمة الأهل و الأحباب.

ارتفاع الطلب على تذاكر السفر ساهم في ارتفاع أسعارها المعروضة بمنصات البيع الإلكترونية و كذا بوكالات الأسفار، و ذلك بعد أن ظلت هاته الأثمنة حتى وقت قريب منخفضة بسبب ظروف الجائحة.

و أوضح أحد مسيري وكالات الأسفار بالدار البيضاء أن أسعار حجز تذاكر الطيران ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية و هذا أمر طبيعي حسبه بحكم أن الأسعار تخضع لمنطق السوق و خاصة العرض و الطلب، مضيفا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع في الأسابيع المقبلة كذلك مع اقتراب فصل الصيف الذي يعود فيه غالبية مغاربة العالم لوطنهم.

و ينتظر مغاربة المهجر تخفيف شروط دخول تراب المملكة جوا للعودة بكثافة خلال مناسبة العيد و بعدها عطلة الصيف، و ذلك بعدما أقرت السلطات شروطا مخففة للراغبين في ولوج المملكة بحرا عبر الموانئ مكتفية بالتنصيص على جواز التلقيح أو شهادة pcr فقط.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لم تكن منخفضة.
    كانت اصلا مرتفعة
    نقص المنافسة يضعف السياحة. تعلمو من تركيا

  2. حجزنا تذكرة ليوم الاثنين 2 ماي الا ان الشركة اجلتها ل 4 ماي وذلك حتى تبيعها باربعة مرات الثمن الذي ادينا. فاين هي المصداقية. التذكرة من ايطاليا الى المغرب

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