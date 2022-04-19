روسيا: بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في أوكرانيا

2022-04-19 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “إنديا توداي” اليوم الثلاثاء، “تهدف العملية في شرق أوكرانيا – كما أُعلن بالفعل – إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أنها ستكون لحظة مهمة من هذه العملية الخاصة”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا، بعد المحادثات في اسطنبول، كبادرة حسن نية، غيرت تشكيل القوات في أوكرانيا، لكن لم يتم تقييم ذلك بشكل صحيح ” لقد قمنا ببساطة بتغيير شكل وجودنا العسكري في أوكرانيا، وتم الإعلان عن ذلك مباشرة بعد الاجتماع في اسطنبول. قلنا ذلك لأننا نعتقد أنهم قدموا للنظر في ما يمكن أن يشكل أساس الاتفاقية، قمنا كبادرة حسن نية، بتغيير التكوين في منطقتي تشيرنيغيف وكييف، ومع ذلك، كما تعلمون لم يتم تقديره، بدلاً من ذلك، تم عرض مسرحي في بوتشا”.

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