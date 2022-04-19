الزراعات الربيعية.. برمجة ما مجموعه 1130 هكتارا بجهة الدار البيضاء

هبة بريس

كشفت معطيات من المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء أن إجمالي المساحات المبرمجة للزراعات الربيعية في منطقة نفوذ المديرية بلغ 1130 هكتارا للموسم الفلاحي الحالي.

ووفقا للمديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء، تتوزع هاته المساحة (1130 هكتارا) على أقاليم مديونة (380 هكتارا)، والمحمدية (450 هكتارا)، والنواصر (300 هكتارا)، ضمنها 1060 هكتارا تم إنجازها بكل من مديونة (360 هكتارا) والمحمدية (400 هكتارا) والنواصر (300 هكتارا).

وبخصوص زراعة الخضراوات الربيعية فقد بلغ مجموع المساحات المبرمجة 975 هكتارا، حسب المديرية ذاتها.

ومن بين هذه 975 هكتارا المخصصة لزراعة الخضراوات الربيعية، تم برمجة 335 هكتارا بمديونة، و620 هكتارا بالمحمدية و 350 هكتارا بالنواصر. من جهة أخرى، تمت زراعة 900 هكتارا (235 هكتارا بمديونة، و365 هكتارا بالمحمدية، و300 هكتارا بالنواصر).

وأحيت التساقطات المطرية الأخيرة آمال الفلاحين في إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي.

وبدأ التأثير الإيجابي لهذه التساقطات المطرية في الظهور على المحاصيل الربيعية والمراعي، كما أدت التساقطات الأخيرة إلى خفض النقص المسجل في التساقطات المطرية وخفض تكاليف الري لزراعة الخضروات

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