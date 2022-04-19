مكتب الناصيري يعلن موعد انتهاء البطولة و يحدد تاريخ الجمع العام

هبة بريس - الدار البيضاء

تماشيا مع توجيهات المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و ما أفرزه الاجتماع الأخير، عقد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مساء أمس اجتماعا، بمدينة الدار البيضاء.

و حسب ما نشره الموقع الرسمي لجامعة الكرة، ففي بداية الاجتماع، رحب سعيد الناصيري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بالحضور، مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان الكريم، قبل الانتقال لدراسة النقاط الواردة في جدول الأعمال.

و ناقش الحاضرون في الاجتماع موع الجمع العام العادي، حيث حدد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، يوم الاثنين 20 يونيو 2022 بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمركب محمد السادس لكرة القدم المعمورة، كموعد لانعقاد الجمع العام العادي السنوي للعصبة.

أما فيما يخص البطولة الاحترافية إنوي 1و2، فقد تمت دراسة برنامج ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي 2021-2022 بالنسبة للبطولة الاحترافية بقسميها، حيث تم تحديد نهاية شهر يونيو كآخر أجل لاختتام هذه المنافسات.

كما تدارس أعضاء المكتب المديري مجموعة من النقاط التي تهم السير العام للعصبة في مقدمتها توسيع مجال تطبيق الفصل 105 من مدونة التأديب ليشمل اقتحام الملاعب من طرف المسيرين قبل وأثناء وبعد نهاية المباريات.

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم عرض خاص بالمشاريع المنجزة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0