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طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-04-19 / 08:30
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تظل السماء أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بالبوغاز، اللوكوس، الريف الغربي، والسواحل شمال الرباط.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية وفوق السواحل المحيطية، فضلا عن هبات لرياح قوية شيئا ما محليا بكل من السواحل الوسطى، مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد ، فيما سيبقي الجو نسبيا حارا بداخل الاقاليم الجنوبية، وسوس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بكل من المنطقة الشرقية وشمال ووسط المملكة، وما بين 14 و 20 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس، وما بين 18 و 25 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا ملموسا في معظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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