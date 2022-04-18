بعد إطلاق صاروخ.. الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا غرب خانيونس بثمانية صواريخ، وأرضا زراعية بصاروخ، بين دير البلح وخانيونس جنوبي غزة، وفق ما أفادت به مراسلة “الحرة”، الاثني.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان إن “صفارات إنذار دوت في المنطقة القريبة من قطاع غزة. لقد أُطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية”.

وحسب ما أفاد مراسل “الحرة” فقد دوت صفارات الإنذار في موقعي كيسوفيم والعين الثالثة قرب الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 14 شخصا داخل إسرائيل.

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