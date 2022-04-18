في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى على وجه السرعة

2022-04-18 / 23:39
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نجلاء مزيان

على إثر وعكة صحية مفاجئة، نقل قبل قليل الفنان الكبير محمد الخلفي لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و حسب مصادر هبة بريس الخاصة، فإنه من المرتقب أن يخضع الفنان المغربي القدير لعملية جراحية خلال الساعات القليلة القادمة.

و الجدير بالذكر أن الفنان محمد الخلفي شارك في مجموعة من الأعمال السينمائية و التلفزية، أبرزها سلسلة “لالة فاطمة” حيث لعب دور الحاج قدور بن زيزي.

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