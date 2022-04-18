في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى على وجه السرعة

نجلاء مزيان

على إثر وعكة صحية مفاجئة، نقل قبل قليل الفنان الكبير محمد الخلفي لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و حسب مصادر هبة بريس الخاصة، فإنه من المرتقب أن يخضع الفنان المغربي القدير لعملية جراحية خلال الساعات القليلة القادمة.

و الجدير بالذكر أن الفنان محمد الخلفي شارك في مجموعة من الأعمال السينمائية و التلفزية، أبرزها سلسلة “لالة فاطمة” حيث لعب دور الحاج قدور بن زيزي.

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