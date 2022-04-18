طنجة .الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية مختصة في التهجير السري

هبة بريس - مكتب طنجة

فككت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، اليوم الاثنين شبكة اجرامية تنشط في الهجرة السرية والنصب والاحتيال .

وبحسب مصادر مطلعة فقد عمدت الشبكة الاجرامية الى استدراج الضحايا والإستيلاء على أموالهم، حيث تم توقيف 3 أفراد على مستوى طريق الحرّارين بالقرب من المحطة الطرقية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بعد تقديم عدة شكايات في حقهم.

وأضافت المصادر أن المصالح الامنية التابعة ل “bag” قد داهمت منزل أحد الموقوفين الذي كان محط متابعة بسبب نشاطه الاجرامي، على مستوى حي البرانص في اطار مسطرة البحث والتفتيش ليتم حجز أسلحة بيضاء.

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