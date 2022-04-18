إحباط محاولة للهجرة السرية

طنجة .الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية مختصة في التهجير السري

2022-04-18 / 23:16
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هبة بريس - مكتب طنجة

فككت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، اليوم الاثنين شبكة اجرامية تنشط في الهجرة السرية والنصب والاحتيال .

وبحسب مصادر مطلعة فقد عمدت الشبكة الاجرامية الى استدراج الضحايا والإستيلاء على أموالهم، حيث تم توقيف 3 أفراد على مستوى طريق الحرّارين بالقرب من المحطة الطرقية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بعد تقديم عدة شكايات في حقهم.

وأضافت المصادر أن المصالح الامنية التابعة ل “bag” قد داهمت منزل أحد الموقوفين الذي كان محط متابعة بسبب نشاطه الاجرامي، على مستوى حي البرانص في اطار مسطرة البحث والتفتيش ليتم حجز أسلحة بيضاء.

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‫16 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا ونعم الوكيل على كل مجرم وظالم وقاتل يعرض حياة الناس للخطر …

  3. الله ينزل عليكم اللعنة شوهتو المغرب انزلتم الذل الله ياخد فيكم الحق..

  4. تحياتي واحترامي الامن الوطني المخلصين لوطننا وملكنا وحمايت بلادنا اللهم اعنهم وكن عونا لهم ويسر كل امورهم اللهم انصرهم على المجرمين..

  5. خدموا القرطاس مع السلاقيط.. يجب حماية رجال الأمن قانونيا ودعمهم عند القيام بعملهم…

  6. يعز علينا وطننا، و يعز علينا الساهرين على أمننا و طمأنينتنا، و أي مساس بهؤلاء مساس بالدم الذي يسري في أجسادنا، دم المغاربة الغالي اللهم احفظهم جميعا..

  7. تحية لرجال الامن الوطني الساهرين على حماية المواطنين ولكن ياريث ترجع ايام الحسن الثاني تغمده الله برحمته وايام البصري كان الحكم ديال بصح…

  8. يجب اعتقال اي مواطن لم يقدم مساعدة لرجال الامن للمهربين للناس الذين يعرضون الآلاف البشر للخطر..

  9. لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ كل مسلم مخلص للوطن كما يقال المثل المغربي قطران بلادي ولا عسل البلدان..

  11. اللهم احفظ ملكنا ووطننا العزيز من كل مكروه آمين يارب العالمين ونجيو لرجال الامن الساهرين على امن البلاد والعباد..

  12. الله يحفضكم يا رجال والله سوف تدخلون الجنة ان شاء الله لانكم تعتقون الارواح البريئة وتخدمون الوطن انتم تستحقون التنويه والاحترام..

  13. الحمدلله اللهم اجعل المغرب بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين بلاد الخير والأمن والأمان ..

  14. كل شاب يفكر في الهجرة رسالة اليه انه توجد فرص للعمل في بلاده عوض الهجرة السرية الى البلدان الأخرى التى ربما ينتهي امره في عمق البحار..

  16. اللهم اهدي كل الشباب الصاعد الذي يرى مستقبل اسود يجب ان يكون رؤيته المستقبل افضل بكثير …

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