الاتحادي “شهيد ” يدعو الرأسماليين التنازل عن قسط من الارباح لفائدة الدعم الاجتماعي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب الحكومة بترك سياسة النعامة وحل المشاكل الاجتماعية للمواطن يدعو الرأسمال للتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم الاجتماعي

طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جدية واستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، ومواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وأكد شهيد في تعقيبه على تدخل رئيس الحكومة ضمن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين 18 أبريل الجاري والمخصصة للسؤال الشهري حول السياسة العامة، على أن غلاء الأسعار لا يقبل المزايدات والتبريرات لأنه شمل أسواق المدن والقرى ومحطات الوقود والمحطات الطرقية وأوراش البناء، مقرا بأن المستهلك هو الذي يؤدي ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأن الفئات ذات الدخل المحدود هي التي تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين.

وذكر عبد الرحيم شهيد بأن الفريق الاشتراكي كان سباقا إلى دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية لتخفيف العبء عن شرائح المجتمع المغربي. وذكر أيضا بانتقاد الفريق الاشتراكي لتقاعس الحكومة عن تفعيل ما دعا إليه جلالة الملك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية.

واستغرب، في هذا الصدد، أن الحكومة ما زالت بصدد التفكير ووضع التصورات، وأن وزراءها يفكرون بمنهجية قطاعية لا تحقق الالتقائية والتناسقية، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة التدخل للأخذ بزمام الأمور لكونه المسؤول عن التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما أعاب على الحكومة افتقادها للنفس الاستباقي، وتساءل عن جدوى سياسة السدود والمخطط الأخضر والبلاد لم تتمكن بعد نصف قرن من توفير المخزون اللازم في المجال المائي والغذائي.

ونبه الحكومة أيضا إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، واستيعاب توقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية، مستحضرا مضامين التقارير التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ومجلس المنافسة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب رئيس الفريق الاشتراكي مكونات الأغلبية الحكومية بالوفاء بوعودها الانتخابية ، والتزاماتها الخاص برنامجها الحكومي، محذرا من عواقب التنكر للوعود وتبخر الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي. وطالب من الرأسمال التنازل عن نسبة من أرباحه لفاىدة دعم العمل الاجتماعي ،داعيا رئيس الحكومة إلى مباشرة الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة وتحسين الدخل الفردي لتأمين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. كما شدد على أن المطلوب من الحكومة هو العمل الجاد مادامت أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحسن الموارد الدولية للمالية في ما تبقى من السنة الحالية.

و دعا عبد الرحيم شهيد الحكومة إلى الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية، معلنا أن الفريق الاشتراكي يلتزم في الأيام القليلة المقبلة بتقديم العديد من مقترحات القوانين والتعديلات على القوانين المعتمدة حاليا.

و ثمن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بداية تدخله، الدينامية القوية للسياسة الخارجية للمملكة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وتدشينها لمرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية. وأشاد بالموقف المتطور لإسبانيا الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وتوجه بالتحية إلى الفريق العمالي الاشتراكي بالبرلمان الإسباني، متأسفا لما عبر عنه الحزب الشعبي الذي كان منتظرا أن يكون موقفه داعما للحكومة الإسبانية وألا يسقط في براثين التطرف اليساري بتصويته على مقترح بوديموس.

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