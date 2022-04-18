عزيز اخنوش

أخنوش: دعم “المازوط” سيثقب الميزانية.

2022-04-18 / 22:17
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هبة بريس _ الرباط

ذهب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن ما يقال حول هوامش أرباح شركات توزيع غير صحيح، واصفا ذلك بـ”الكذب”، مؤكدا على أنه يتم دعم الغازوال.

وأضاف أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن ما يقال حول هوامش الأرباح لشركات توزيع المحروقات لا يعدو أن يكون نوعا من “الكذب”.

وتوجه بالقول إلى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “إذا كنتم تريدون إعادة الغازوال والبنزين إلى صندوق المقاصة، بعدما أخرجتموهما منه، أطلب منك استشارة رئيسك، وما أظنه يوافق على ذلك”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ورئيس الحكومة السابق) عبد الإله بنكيران.

وكان بوانو، في مداخلته، أكد على ارتفاع هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، حيث كانت قدرت بـ17 مليار درهم، داعيا إلى مواجهة الريع وتضارب المصالح وتقنين أسعار المحروقات والعودة للتكرير.

ووجه أخنوش انتقادات شديدة لما اعتبره مسؤولية حزب العدالة والتنمية، عندما كان يقود الحكومة عن أسعار المحروقات الحالية والمديونية.

وأكد على أن الحكومة لن تقوم بدعم الغازوال الذي ارتفع سعره، معتبرا أن الموارد غير متوفرة من أجل ذلك وأن ” دعم المازوط يثقب الميزانية ”

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