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القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صاروخا من غزة

2022-04-18 / 22:10
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان إنّ “صفارات إنذار دوّت في المنطقة القريبة من قطاع غزة. لقد أُطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية”.

وحسب ما أفاد مراسل “الحرة” فقد دوت صفارات الإنذار في موقعي كيسوفيم والعين الثالثة قرب الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 14 شخصا داخل إسرائيل. وشنت إسرائيل موجة من الاعتقالات والعمليات العسكرية في أنحاء الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

والجمعة، اندلعت اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى في القدس، في حين تجمع آلاف الأشخاص لأداء صلاة الجمعة.

وقال مسعفون إن أكثر من 150 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات التي استخدم فيها الفلسطينيون الحجارة، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت، في أخطر أعمال عنف في المسجد الأقصى منذ نحو عام.

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