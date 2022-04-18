اعتداءات المسجد الأقصى : سفير فلسطين بالرباط يثمن موقف المغرب

هبة بريس _ و م ع

أشاد سفير دولة فلسطين بالرباط، السيد جمال الشوبكي، بموقف المملكة المغربية إزاء الاعتداءات الأخيرة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشوبكي، إن موقف المملكة ” يعبر عن رفضها لأي إجراءات من شأنها فرض وقائع جديدة في القدس ترمي لتغيير طابع المدينة وموروثها الحضاري والديني”.

وأضاف أن إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المصلين في المسجد الأقصى وسائر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الفلسطينية يأتي منسجما ومتوائما مع الموقف العربي والإسلامي عموما.

وأكد السفير الفلسطيني على أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ” وضع النقاط على الحروف بشأن الموقف المغربي وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عنه بشكل رسمي”، معربا عن أهمية تكثيف المملكة لاتصالاتها لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير .

وكانت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

كما دعت المملكة المغربية ، حسب المصدر ذاته، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار في تصريح ل ” لاماب ” إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

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