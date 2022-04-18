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خارجية قبرص: المغرب عامل استقرار في شمال إفريقيا

2022-04-18 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

اكد وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليديس، اليوم الاثنين، أن المغرب يعد عامل استقرار في شمال إفريقيا.

وأشاد اسوليديس، في تغريدة له على “تويتر” بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بهذه “المكالمة الودية” التي ناقش خلالها الوزيران “المسار الذي ينبغي اتباعه في العلاقات الثنائية والتعاون في السياق الإقليمي”.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الدبلوماسية القبرصية عن “دعم بلاده الكامل” للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية المملكة باعتبارها “عامل استقرار في شمال إفريقيا

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