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أمن الداخلة ينهي نشاط تاجر بشر بعد كمين أطاح به..

2022-04-18 / 21:27
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هبة بريس _ اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الداخلة، بمؤازرة من فرقة الدراجيين، تمكنت مساء يوم أمس الأحد 17 أبريل الجاري، من توقيف شخص عمره 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة الغير المشروعة والاتجار بالبشر.

و أكد المصدر ذاته ل هبة بريس، أنه قد أمكن إيقاف المشتبه فيه بعد إعداد كمين محكم له على مستوى حي واد الشياف، وبحوزته مبلغ مالي مهم من عائدات هذا النشاط الإجرامي، كما ضبط برفقته عشرة مرشحين للهجرة السرية من ضمنهم ثلاثة نسوة وقاصرين إثنين.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية

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‫3 تعليقات

  2. يجب نشر التوعية ودراسة الاسباب التي تؤدي لارتكاب الجرائم لمعالجة الأمر من جدوره

  3. الفقر والعوائد المالية الكبيرة من الأنشطة الاجرامية هي السبب التي تدفع الانسان الى سلوك هته الطرق الغير مشروعة للحصول على المال ….ولاكن ليس مبرر لتنازل الانسان على اخلاقه وايذاء الغير

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