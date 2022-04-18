فاس ..سرقة مؤسسة تعليمية تجر إخمسة أشخاص للعدالة .

هبة بريس _ ع المحياوي

أحالت المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بولاية أمن فاس، على أنظار العدالة الأسبوع المنصرم، خمسة أشخاص من بينهم قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 42 سنة، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل مؤسسة تعليمية.

وكانت مصالح الأمنية قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية يتم البحث والتحري فيها تتعلق بالسرقة من داخل إحدى المؤسسات التعليمية، حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من توقيف المشتبه فيهم، بعد وقت وجيز من اقترافهم هذا الفعل الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز حاسوب خاص بالمكتب، بالإضافة إلى ساعة حائطية، فضلا عن أشياء أخرى متحصل عليها من عملية السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية والقاصرين تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالإحساس العام بالأمن.

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