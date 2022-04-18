زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتد حدة المعارك الدامية.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام “يمكننا أن نؤكد الآن أن القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعد لها منذ وقت طويل. قسم كبير جدا من الجيش الروسي مكرس حاليا لهذا الهجوم”.

وسقط ثمانية مدنيين على الأقل قتلى في قصف روسي استهدف، الاثنين، منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال، سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إن أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية، الاثنين، وتمركزت فيها.

بدوره قال، بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك إن أربعة مدنيين قتلوا، الاثنين، في قصف روسي على منطقته.

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