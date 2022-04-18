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الجزائر لإسبانيا ..غضبنا ليس مسألة وقت و سيزول

2022-04-18 / 21:06
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجزائر، الاثنين، أن عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات مسبقة” بشأن الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية

وقال المبعوث الخاص المكلف قضية الصحراء عمار بلاني، إن عودة السفير الجزائري إلى مدريد “ستُقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة ”

وأكد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر “ليس مسألة غضب مؤقت للجزائر” سيزول مع مرور الوقت.

وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكن “من حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة”، وأن تتمكن بلاده “من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر”.

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