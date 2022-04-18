عبد اللطيف ميراوي

وزارة التعليم العالي ترد على أنباء “إعفاء” الكاتب العام للوزارة

2022-04-18 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

نفت وزارة التعليم العالي، مساء اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة حول إعفاء الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقال بلاغ تكذيبي، اطلعت هبة بريس على نسخة منه أنه “على إثر تداول بعض الصحف الوطنية لخبر زائف، مفاده نزع صلاحيات الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنويرا للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة، نفيا قاطعا، هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتؤكد أن السيد الكاتب العام يمارس كامل الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل”.

وأوضح ذات المصدر أن “القرار رقم 799.22 الصادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)، الذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا عاديا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتعلق الأمر بمسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، لاسيما بخصوص تدبير مأموريات الموظفين التابعين له

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